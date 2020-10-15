Делягин: военные возможности РФ вызвали помешательство в США

Новые военные возможности России обнулили американскую геополитическую доктрину.

Новые военные возможности России обнулили американскую геополитическую доктрину, вызвав у элит США помешательство. Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ высказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

По словам эксперта, политическое и военное руководство Штатов было уверено, что новейшее оружие Россия является лишь «мультиками». Однако со временем американцы убедились в реальности систем вооружения. Речь, по словам эксперта, идет не только о появлении у нашей страны гиперзвукового оружия.

В сложившейся ситуации американцы утратили стратегические ориентиры. Выяснилось, что та военная сила, на которую в течение долгого времени опирались геополитические амбиции Штатов, не позволяет им гарантированно уничтожить Россию без риска взаимной ликвидации.

Американцы осознали, что Россия может нанести опережающий удар сразу после того, как Штаты выпустят свои ракеты. Этот факт полностью связывает Вашингтону руки во внешней политике, так как делает бессмысленной любую попытку Пентагона нанести удар по российской территории.

То «блаженное» состояние утраты стратегических ориентиров, в котором сейчас находятся американские элиты, по словам Делягина, является важным фактором их помешательства.

«Потому что они существуют в полной неопределенности и незнании, захочет ли ненавидимый ими Путин нажать кнопку, или нет, и доедут ли они из-за этого до работы. Это оказывает влияние на всех», — уверен эксперт.

Также Делягин предположил, что для России более выгодной может стать победа демократа Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в США. Дело в том, что у США больше шансов сохранить статус великой державы при нынешнем президенте Дональде Трампе. А кандидат Байдена в вице-президенты Камила Харрис, поймав волну движения BLM (Black Lives Matter, «Жизни черных важны» — с англ.), твердо намерена заставить белых американцев платить представителям всевозможных меньшинств. Такая политика в перспективе превратит Америку «в Зимбабве», уверен Делягин.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.