Мешки с частями человеческого тела выловили из Невы

Пакеты с останками человека были выловлены из Невы в районе проспекта Обуховской обороны. Для поиска оставшихся фрагментов привлечены водолазы, сообщили ФАН источники в правоохранительных органах.

Пакеты с останками человека были выловлены из Невы в районе проспекта Обуховской обороны. Для поиска оставшихся фрагментов привлечены водолазы, сообщили ФАН источники в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции полагают, что части тела могут принадлежать жителю Санкт-Петербурга, который пропал 3 сентября. В конце месяца фрагменты его останков были обнаружены у "Лахта Центра" и в реке Екатерингофке. Не исключено, что выловленные из Невы мешки также связаны с преступлением. На месте происшествия работают водолазы.

Следствие подтвердило, что убийцей мужчины стал его коллега по работе. После совершения убийства он попытался избавиться от трупа, расчленив его и выбросив в Неву. Злоумышленник задержан, он уже признал свою вину.