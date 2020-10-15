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15:35   15 Октября 2020
Происшествия

Мешки с частями человеческого тела выловили из Невы

Мешки с частями человеческого тела выловили из Невы

Пакеты с останками человека были выловлены из Невы в районе проспекта Обуховской обороны. Для поиска оставшихся фрагментов привлечены водолазы, сообщили ФАН источники в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции полагают, что части тела могут принадлежать жителю Санкт-Петербурга, который пропал 3 сентября. В конце месяца фрагменты его останков были обнаружены у "Лахта Центра" и в реке Екатерингофке. Не исключено, что выловленные из Невы мешки также связаны с преступлением. На месте происшествия работают водолазы.

Следствие подтвердило, что убийцей мужчины стал его коллега по работе. После совершения убийства он попытался избавиться от трупа, расчленив его и выбросив в Неву. Злоумышленник задержан, он уже признал свою вину.

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#санкт-петербург #убийство #полиция #нева

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