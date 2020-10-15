Попытка номер пять. Президент Киргизии Жээнбеков ушел в отставку

Протесты в Киргизии завершились прозаически — пятый президент республики Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост «ради благополучия народа».

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку. На официальном сайте главы республики сказано, что лидер независимого Кыргызстана пошел на этот шаг из-за напряженной общественно-политической обстановки в стране.

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно», — считает Жээнбеков.

Жээнбеков заверил, что «не держится за власть», а мир и благополучие народа Киргизии для него стоят на первом месте. Отставки президента Киргизии требовал премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров. До 5 октября 2020 года он сидел в тюрьме, но после начала беспорядков протестующие освободили его.

При всех возможных недостатках, Сооронбай Жээнбеков оставался последним легитимным представителем власти в Кыргызстане, рассказал руководитель проекта «Россия — Евразия: культурная политика в деле укрепления межнационального мира и межрелигиозного согласия», политолог Михаил Чернов. По его словам, отставку президента стоит рассматривать, как проявление слабости:

«Сейчас Киргизия находится в состоянии тяжелейшего кризиса. И к этому кризису республику привел, в том числе, и Сооронбай Жээнбеков. Но вообще-то он был единственным лицом во власти, которое обладало легитимностью в Кыргызстане. И то, что он, конечно же, под серьезным давлением народа и определенной группы политиков ушел в отставку, его не красит. По сути, он просто не хочет исполнять свои обязанности, как главы государства. Он просто ушел», — считает эксперт.

Чернов полагает, что на Жээнбекова надавил Садыр Жапаров, который сослался на недовольство жителей республики. Однако решение об отставке президенту стоило принимать только после подготовки здоровой легитимной передачи власти. Теперь бразды правления в республике могут перейти радикально настроенной группе лиц, уверен специалист.

В своем обращении Жээнбеков также потребовал от Жапарова «увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь жителям Бишкека». Чернов согласился, что на улицах киргизской столицы пока царит непрекращающееся насилие. После отставки президента ситуация может только ухудшиться:

«Дальше Киргизию ждут еще более тяжелые времена. Жээнбеков ушел и напоследок сказал, мол, теперь успокойтесь. Но никто успокаиваться, конечно, не будет. Все только начинается. Потому что легитимность и работоспособность институтов власти в республике оказались под вопросом. Именно с этим связано последнее решение Москвы».

Речь идет о том, что Россия больше не будет оказывать помощь Республике Кыргызстан до того момента, пока политическая ситуация там не стабилизируется. Последний раз такая помощь датируется 2019 годом. Тогда Москва безвозмездно предоставила финансовую поддержку Бишкеку в размере 30 миллионов долларов.

«Как можно отправлять деньги непонятно куда? Там [в Бишкеке — прим. ред.], по сути, сейчас нет власти. Но это тоже усложнит положение в Киргизии, ведь помощь от России была довольно существенной. Пока эту помощь просто некуда отправлять. Ситуация в стране должна быть под контролем», – заключил Чернов.

Стоит обратить внимание на любопытный факт: все киргизские лидеры прошлых лет (Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев) покинули поста президента в возрасте 61 года. 16 ноября 2019 года Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год.

Сторонники Жапарова после сообщения об отставке Жээнбекова не успокоились. Агентство «Sputnik Киргизии», которое ведет прямую трансляцию из Бишкека, сообщает, что теперь митингующие требуют распустить и парламент, что может вогнать страну в настоящий анархический хаос.

4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, по результатам которых в парламент попали четыре партии: правительственные «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Спустя сутки после оглашения итогов голосования на главной площади Бишкека Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, которые не преодолели семипроцентный порог и не прошли в парламент.

Люди потребовали аннулировать итоги выборов, но даже после того, как киргизский ЦИК пошел на уступки и сделал это, протесты не стихли. Когда правоохранители попытались успокоить протестующих, они начали активно сопротивляться. С тех пор в Киргизии сохраняется напряженная обстановка. В Бишкеке действует комендантский час. Чтобы предотвратить новую вспышку протестов, в столицу введены войска.