Продажа туров с кешбэком по России продлится несколько месяцев

Стартует второй этап продаж туров по России с возможностью получения кешбэка. Приобрести билеты на туры до 10 января 2012 года можно будет до 5 декабря текущего года, передает "Вести Подмосковья".

Стартует второй этап продаж туров по России с возможностью получения кешбэка. Приобрести билеты на туры до 10 января 2012 года можно будет до 5 декабря текущего года, передает "Вести Подмосковья".

Покупка путевки даст жителям страны возможность провести зимние каникулы в путешествии по России до 10 января 2021 года. Кроме того, длительность поездки в рамках данной программы снижена до двух ночей. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

Возврат суммы в размере 20% от стоимости билета осуществляется с туров по любой цене, а максимальный кешбэк увеличился до 20 тысяч рублей. Обязательным условием участия является использование карты "Мир". Денежные средства поступают на счет в течение 5 дней с момента приобретения тура.

В период первого этапа данной программы туры с кешбэком были приобретены на сумму в 1,4 миллиарда рублей порядка 70 тысячами жителей России.