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14:53   15 Октября 2020
Политика

Лукашенко считает, что события в Белоруссии доказали важность ОДКБ

Лукашенко считает, что события в Белоруссии доказали важность ОДКБ

События в Белоруссии стали очередным свидетельством важности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также подтвердили необходимость его развития. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает "Sputnik Беларусь".

Политик подчеркнул, что такую точку зрения он высказал и в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ", — отметил Лукашенко.

Массовые акции протеста местной оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа. Это стало реакцией на публикацию результатов выборов президента, победителем которых в шестой раз стал Александр Лукашенко. По информации ЦИК республики, он набрал 80,1% голосов.

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#белоруссия #лукашенко #одкб

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