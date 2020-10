Сенатор Ковитиди назвала провокацией против РФ активизацию конфликта в НКР

Тяжелые и упорные бои продолжаются на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в Минобороны Армении.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в четверг, 15 октября, в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что ОДКБ обсуждает вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе.

При этом Зась отметил, что организация не получала официальных обращений от Армении с начала обострения карабахского конфликта. Однако у постоянного совета ОДКБ есть послание армянского премьера Никола Пашиняна, главы МИД и постоянного представителя страны при организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что разместить миротворцев или наблюдателей в Нагорном Карабахе можно, но с согласия как Еревана, так и Баку. По его словам, стороны конфликта еще не просили об этом.

Пресс-секретарь армянского Министерства обороны Арцрун Ованнисян сообщил, что на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе продолжается бой. Подробностей представитель МО не привел.

Сенатор РФ от республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с «Политикой Сегодня» объяснила, почему в карабахском конфликте рискует Россия.

По ее мнению, урегулировать непростую ситуацию можно, если решать вопросы исходя исключительно из национальных интересов РФ.

Также сенатор задалась вопросами, кому выгодно создать противоречия между РФ и странами постсоветского пространства, кто провоцирует конфликт, и что случится, если народы Азербайджана и Армении осознают цену навязанному кровопролитию.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в начале военных действий. Карабах сообщил, что обстреливают не только мирные населенные пункты, но и столицу Степанакерт.

Ранее советник президента НКР раскрывал детали конфликта в Нагорном Карабахе и предостерегал РФ от потери Закавказья.

One of the hospitals located in the north-eastern direction targeted by the enemy. This is what official Baku was rigorously denying. pic.twitter.com/KRICpm7qeG