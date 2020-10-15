Колташов назвал противовесом РФ новый транспортный проект Украины и Польши

Рациональность проекта транспортного коридора между Балтийским и Черным морями вызывает много вопросов.

Рациональность проекта транспортного коридора между Балтийским и Черным морями, который обсуждают Польша и Украина, вызывает много вопросов. Об этом пишет издание Baltnews, приводя мнение руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.

«Проект выглядит красивым и вполне соответствует доктрине Вашингтона о Восточной Европе: попытаться Беларусь оторвать от России, и потом Польшу и Украину как-то склеить и сделать из них российский противовес, и желательно с очень весомыми экономическими проектами», — отметил эксперт.

Ранее Украина и Польша подписали Меморандум о развитии транспортного коридора, который свяжет Черное и Балтийское моря, ради увеличения объемов торговли и поддержания рынка транспорта. По мнению Василия Колташова, для реализации проекта от стран-участниц потребуются крупные капиталовложения.

«Получается, что это дорогое удовольствие для Украины. Даже если Польша сможет привлечь свои деньги или деньги ЕС. Все равно потребуется много времени», — считает эксперт.

К тому же, по словам Колташова, украинские трассы и польские железные дороги находятся в «ужасающем состоянии». Эксперт усомнился и в необходимости подобного транспортного коридора в современном мире.

«Понятно, что путь "из варяг в греки", копией которого является этот проект, – это средневековый путь. Тогда торговый путь шел из Балтики в Халифат. Но тут какой смысл? Мы же не в X веке, и не в XI, чтобы удивить таким коридором мир», — сетует Колташов.

Поставщики и покупатели, напротив, стремятся избежать дорогих погрузочно-разгрузочных работ, напомнил эксперт. Также в мире развиты коммуникации и водный транспорт, поэтому сухопутный маршрут вряд ли будет востребован. В заключение рассуждений Василий Колташов выразил уверенность, что Россия не станет пользоваться польско-украинским коридором, если его реализуют.