Махинация техников привела к утрате речевого самописца Airbus в Анталье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет о причинах январского инцидента с самолетом авиакомпании Nordwind в Анталье. Комиссия столкнулась с проблемой расшифровки речевого самописца, передает ФАН.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет о причинах январского инцидента с самолетом авиакомпании Nordwind в Анталье. Комиссия столкнулась с проблемой расшифровки речевого самописца, передает ФАН.

Следовавший без пассажиров Airbus А321-200 совершил жесткую посадку в турецкой Анталье. Экипаж самолета не пострадал, но воздушное судно получило серьезные повреждения.

В комиссию по расследованию инцидента вошли представители Франции (разработчик Airbus), Турции и МАК (от имени авиакомпании). Выяснилось, что на речевом самописце записан разговор пилотов из другого рейса, совершенного днем позже из Антальи в Шереметьево.

"Речевой регистратор был снят персоналом ООО "НВ Техник" и передан, наиболее вероятно, организации по ТО RMS Technic", — указано в промежуточном отчете

Сохраненный фрагмент длился всего несколько секунд, запись восстановили специалисты. В кабине пилотов намеренно стерли разговор кнопкой CVR ERASE ("CVR стереть"), следует из отчета комиссии.