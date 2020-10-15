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14:48   15 Октября 2020
Политика

Трамп резко высказался об ограничении материала про связи Байдена с Burisma

Трамп резко высказался об ограничении материала про связи Байдена с Burisma

Глава США Дональд Трамп раскритиковал ограничение доступа в Facebook и Twitter к статье New York Post о кандидате в президенты Джо Байдене и его сыне Хантере. Трамп опубликовал заявление в своем Twitter-аккаунте.

Американский лидер отметил, что "коррумпированный политик — худшее, что может быть".

Реакция президента стала ответом на ограничение доступа к материалу New York Post о контактах Джо Байдена и члена его семьи с украинской компанией Burisma. Издание утверждает, что политик в 2015 году благодаря сыну встречался с высокопоставленным сотрудником холдинга Вадимом Пожарским. Сам Байден опровергал подобную информацию.

Ранее Facebook и Twitter ограничили распространение текста, сославшись на необходимость проверки фактов.

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#дональд трамп #сша #джо байден

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