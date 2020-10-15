Армянские военные уничтожили очередной азербайджанский штурмовик Су-25

Армянские военнослужащие сбили очередной азербайджанский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны Армении в четверг, 15 октября.

Армянские военнослужащие сбили очередной азербайджанский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Минобороны Армении в четверг, 15 октября.

Накануне, 14 октября, пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявляла, что средства ПВО карабахских сил уничтожили Су-25 ВВС Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. По результатам переговоров в Москве, проведенных при участии глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, в НКР был введен режим прекращения огня. Он вступил в силу 10 октября в полдень.