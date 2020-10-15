В СПБГЭУ объявили о переходе на дистанционный формат работы

Студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета будут учиться в дистанционном формате из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Информация об этом появилась на сайте учреждения.

Студенты Санкт-Петербургского государственного экономического университета будут учиться в дистанционном формате из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Информация об этом появилась на сайте учреждения.

Официальный переход на удаленку состоится 19 октября. Расписание занятий для учащихся остается в прежнем состоянии. Неизвестно, до какого момента в СПБГЭУ будет действовать дистанционный формат обучения и работы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов согласовал оперативный план на случай ухудшения ситуации с коронавирусом в городе. Необходимо четко соблюдать все предписания Роспотребнадзора, написал градоначальник в "ВКонтакте".

Российских школьников пока не планируют массово переводить на дистанционное обучение. В Минпросвещения РФ этот вариант не рассматривается, передает телеканал "360".