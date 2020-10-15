ЦИК любит троицу. Как изменятся выборы в России

В среду, 14 октября, глава комиссии Элла Памфилова провела встречу с политологами.

В среду, 14 октября, в Центральной избирательной комиссии состоялась встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с политологами и экспертами. На мероприятии коллеги обсудили новые избирательные процедуры, опробованные в ходе всеобщего голосования по Конституции и региональных выборов. Среди них — многодневное голосование и переход на онлайн-формат.

Участники встречи пришли к выводу, что перед тем, как внедрять новые формы, ЦИК предстоит решить ряд вопросов, в частности, о надежности и удобстве самого процесса.

Многодневка — мнение экспертов

На встрече звучала мысль о том, что избиратель должен приложить определенное усилие, чтобы реализовать свое конституционное право выбора. Что же касается стремления к удобству, то онлайн-голосование может подорвать доверие как к самому процессу, так и вызвать вопросы к подсчету голосов.

В свою очередь Элла Памфилова не согласилась с тем, что многодневное голосование наносит ущерб его легитимности. Она подчеркнула, что ЦИК тщательно проработал этот вопрос.

«Все меры, обеспечивающие доверие, должны применяться, и все, что могли, мы сделали. Лучше общественного контроля, чем мы предложили, нет нигде в мире. Такой массированной критики, как у нас, нет нигде, незаслуженной часто», — посетовала она.

Как рассказал «Политике Сегодня» директор Международного института политической экспертизы, политолог Евгений Минченко, членов избирательных комиссией смущает троекратное увеличение объема работы за те же деньги.

«Это создает сильное недовольство, учитывая тот факт, что Министерство финансов в этом году предлагает вместо повышения расходов на оплату труда членов избирательных комиссий ее снизить. За тот объем работы, который вырос в три раза. Это очень жестко», — сочувствует эксперт.

Вместе с тем политолог находит многодневное голосование и сбор подписей в электронном виде эффективными механизмами, но все же требующими оптимизации.

«Я знаю позицию очень многих коллег, что это наносит ущерб легитимности выборов. Надо быть реалистами. Очевидно, власти оно понравилось, и, самое главное, понравилось избирателям. Мотивация удобства превалирует над мотивацией опасения перед возможностью непрозрачности выборов. Учитывая, что два больших актора — власть и население — “за”, то бессмысленно дискутировать, что надо отменить и заменить чем-то другим. Надо думать о технических мерах доверия и прозрачности выборов», — не сомневается Минченко.

Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» и участник прошедшего заседания ЦИК Сергей Старовойтов в беседе с корреспондентом ПС коллегу поддержал. Он отметил, что многодневное голосование — более совершенная форма, поскольку учитывает интересы граждан.

«Они могут выбрать не один день, а любой из трех дней. А вот то, что касается контроля, это совершенно другая тема. И, конечно, тема контроля за результатами, их оптимизации никак не связана с количеством дней голосования. И не нужно эти темы смешивать», — призвал политолог.

Собеседник агентства подчеркнул, что не стоит детально обсуждать аргументы «за» и «против» многодневного голосования. По его словам, важно обратить внимание на то, что происходит сейчас с избирательным процессом в стране в целом.

«А мы видим, что время требует меняться и самому избирательному процессу. Это и эпидемиологические нормы. Если это затрагивает все сферы жизни от бизнеса до обучения школьников, то почему электоральные процедуры должны оставаться в стороне. Это же естественно, это все относится к бытовым практикам. Поэтому меняется и технологический подход», — отметил эксперт.

Сегодня спор о многодневном голосовании сводится к борьбе консерватизма с прогрессом, считает Старовойтов. И, по мнению политолога, в России рано или поздно придут к новым форматам, поскольку время не стоит на месте.

«Понимаете, сопротивляться прогрессу в данном случае бессмысленно. На мой взгляд, мы в любом случае придем и к многодневному голосованию, и к электронному, и к сбору подписей в электронном виде. Поэтому занимать позицию луддитов (противники внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии XIX века — прим. ред.) и обвинять технику в том, что она мешает... Сейчас, спор идет, насколько к выборному законодательству можно применять прогрессивные практики», — объяснил Старовойтов.

Другие вопросы

Придумать, как провести выборы и не помешать школьникам — еще одна важная задача ЦИК . По словам Памфиловой, для этой цели нужен системный подход.

«Хотите в сентябре проводить выборы? Тогда продумайте, что делать со школами. Выводить участки из школ? Выводить учителей из комиссий? Или вводить каникулы, откладывать учебный процесс, но проблему законодателям решать придется», — задалась вопросами глава комиссии.

Кроме того, на встрече эксперты обсудили дистанционное электронное голосование. Участники мероприятия пришли к выводу, что это формат перспективный. Однако полной уверенности в том, что ЦИК готов его проводить в следующем году, пока нет.

Также Памфилова подняла вопрос об отмене «дня тишины» перед выборами. По ее словам, при наличии социальных сетей и интернета запрет на агитацию «бессмысленен».

Поправки в избирательное законодательство Госдума приняла в июле 2020 года. Они предоставляют возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Кроме того, разрешается проводить голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала об итогах внедрения нововведений от ЦИКа в рамках прошедших сентябрьских выборов в субъектах РФ.

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва пройдут в сентябре 2021 года.