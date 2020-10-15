Королевское бессилие. Шотландия снова хочет независимости от Великобритании

Шотландия не оставляет попыток получить независимость от Короны. Есть ли у Эдинбурга шанс «оторваться» от Лондона?

Шотландия не оставляет попыток выйти из состава Великобритании. Рекордные 58% шотландцев поддерживают независимость страны, 42% желают остаться в составе Соединенного Королевства, свидетельствуют результаты последнего опроса.

Статистику сразу взяли на вооружение политики Шотландской национальной партии (SNP), имеющей большинство в парламенте — 61 место из 129. Программно SNP поддерживают шотландский сепаратизм и считают отделение от Англии основной политической задачей.

Партийная борьба

Заместитель лидера SNP Кит Браун уже заявил, что опрос — знаковый, а большинство шотландцев сделали свой выбор в пользу независимости страны от британской короны.

«Столкнувшись с хаотичным и некомпетентным правительством Бориса Джонсона и Вестминстерской системой, которая рассматривает Шотландию в лучшем случае как второстепенный субъект, все больше и больше людей решают, что лучший путь для развития Шотландии — это равноправная, независимая страна», — сказал Браун британским журналистам.

Националисты настроены решительно и бескомпромиссно. По словам Брауна, если на выборах в следующем году явное большинство проголосует за «партию независимости», то правительство Великобритании не имеет права стоять на пути у Эдинбурга.

И пока все складывается в пользу сепаратистов. Согласно опросу, 64% шотландцев желают проведения еще одного референдума об отделении в течение ближайших пяти лет, если SNP получат большинство голосов на парламентских выборах в 2021 году (а в этом сомневаться не приходится — 58% избирателей планируют поддержать партию в своем округе). Более того, 72% шотландцев одобрили работу Николы Стерджен от Шотландской национальной партии на посту премьер-министра страны.

Компания Ipsos Mori, проводившая опрос, признает, что результаты ее исследования играют на руку шотландским националистам и бьют по позициям чуть менее успешной «Партии консерваторов и юнионистов», ратующих за сохранение Шотландии в составе Великобритании.

Депутаты от юнионистов занимают 31 парламентское кресло — почти в два раза меньше, чем националисты. И все же они остаются вторыми по численности. Идею о референдуме консерваторы раскритиковали, благо в рукаве был «коронавирусный» козырь.

«В разгар пандемии последнее, что нужно Шотландии, — это еще один референдум о независимости. Еще один раскольнический референдум только отвлечет внимание от восстановления экономики Шотландии, защиты рабочих мест и восстановления наших школ и больниц», — парировали сепаратистам сторонники единой Великобритании.

Болезненно исторический вопрос

Независимости или хотя бы широкой автономии в Шотландии требовали еще в середине XIX века, но Лондон не позволял стране собрать даже собственный парламент, успешно уничтоженный Англией еще в начале XVIII столетия. В 1979 году состоялось первое голосование за создание Шотландской ассамблеи — почти 52% шотландцев проголосовали «за».

Казалось бы, мнение большинства очевидно. Но лейбористское правительство Великобритании результаты не признало, сославшись на «малый перевес» голосов «за», якобы не отражающий полноты мнения шотландцев.

Этот отказ породил серьезный политический кризис (шотландские депутаты британского парламента выразили вотум недоверия правительству), сыгравший против лейбористов на следующих выборах. К власти пришла Консервативная партия во главе с Маргарет Тэтчер — вопрос о шотландском парламенте «заглох» на 20 лет.

В 1998 году Шотландская ассамблея, наконец, была создана — иначе национальное недовольство шотландцев грозило английскому правительству серьезными последствиями. Но сейчас своего парламента шотландцам уже недостаточно.

Еще в 2016 году без малого половина населения хотела отделения от Великобритании, а все-таки состоявшийся в мае 2020 года Brexit обострил недовольство жителей страны. Ведь Шотландия выхода из Евросоюза совсем не хотела, и в 2017 году шотландский парламент пытался оспорить решение Великобритании о Brexit, поставив «вопрос ребром» об отсоединении автономии от Королевства.

Иначе говоря, Эдинбург выдвинул ультиматум, а Лондон сделал неправильный выбор. Сейчас, судя по риторике премьер-министра Великобритании, «сгладить углы» Лондон не стремится, рьяно отстаивая принцип территориальной целостности.

«Вы и ваш предшественник лично обещали, что референдум о независимости 2014 года был единственным в этом поколении. Народ Шотландии решительного проголосовал за то, чтобы сохранить Соединенное Королевство», — написал Джонсон шотландскому премьеру.

Британский министр по особым поручениям Майкл Гоув заявил, что Шотландия не получит разрешение на проведение референдума о независимости как минимум до 2025 года. Без разрешения Лондона провести голосование страна не может - это нарушит закон об автономии от 1998 года.

Англию пугает не только потенциальное отделение Шотландии, но и то, что за ним последует: выход из страны не менее сепаратистки настроенной Ирландии и, возможно Уэльса. Но даже если «склочный Уэльс», как выразился экс-глава департамента по Brexit Филип Райкрофт, останется в составе Великобритании, то Англия без Ирландии и Шотландии вернется в границы XVII века.

К этим неутешительным перспективам добавляется и тот факт, что Великобритания до сих пор не подписала торговое соглашение с Евросоюзом — это не лучшим образом скажется на экономике страны и «раззадорит» и без того возмущенных шотландцев, настроенных к ЕС более чем дружественно. И в случае своего отделения Шотландия не останется в одиночестве — Евросоюз сможет предложить ей весьма соблазнительные перспективы.

Партийные успехи

Еще до референдума о Brexit в Шотландии отмечались достаточно сильные сепаратистские настроения — 40–45% стабильно выступали за выход из состава Великобритании. Повлияла на ситуацию и активная политика Шотландской национальной партии, отмечает заведующий сектора исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

«Под руководством Николы Стерджен партия сумела привлечь голоса, предложить интересную повестку для шотландцев, которая не исчерпывается эксплуатацией национальных настроений. Предлагаются экономические меры, которые во многом являются популистскими: расширение государственных расходов, введение более объемных выплат на социальные расходы, вплоть до предоставления шотландцам безусловного основного дохода», — объясняет эксперт.

При этом Стерджен говорит, что такую программу она не может ввести из-за позиции Лондона. И в Шотландии зреет недовольство Англией, но увеличиваются симпатии в отношении национальных органов власти.

Повлияли на настроения шотландцев меры, предпринятые правительством Джонсона во время пандемии. Впрочем, тут жители Шотландии солидарны и остальными гражданами Великобритании. На премьер-министра обрушился шквал критики за непоследовательность и неэффективность «антикоронавирусных» решений.

Однако процедура отделения Шотландии юридически сложная, отмечает Квашнин. Все зависит не только от шотландцев, но и от позиции депутатов всего британского парламента - не стоит ожидать, что они легко пойдут на согласование второго референдума.

«Расчеты идут на то, что со временем пандемия будет отступать, экономическая ситуация нормализуется к 2021 году, но эти надежды не оправданы. Я прогнозирую, что британская экономика восстановится не ранее середины 2022 года. Тем не менее есть надежды на то, что по мере улучшения экономической ситуации желание шотландцев выйти из состава Великобритании сойдет на нет», — заключил ученый.

Несмотря на надежды, центральные власти Великобритании не могут смириться с объективным желанием большинства шотландцев. О том, как Лондон искал «руку Кремля» в референдуме о независимости Шотландии в 2014 году, читайте в нашей статье.