Минобороны Армении сообщило о тяжелых боях на юге Карабаха

Вооруженные силы Нагорного Карабаха ведут ожесточенные бои с азербайджанскими военными на южном направлении, сообщает Sputnik со ссылкой на Министерство обороны Армении. В других регионах активизировались артиллерийские обстрелы.

Вооруженные силы Нагорного Карабаха ведут ожесточенные бои с азербайджанскими военными на южном направлении, сообщает Sputnik со ссылкой на Министерство обороны Армении. В других регионах активизировались артиллерийские обстрелы.

Информацию о боевых действиях на юге НКР подтверждает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. На юге региона вновь обострилась обстановка, стороны конфликта ведут ожесточенные бои. При этом на севере и юго-востоке НКР начали артиллерийские дуэли между сторонами.

Бои на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября, когда азербайджанские военные обстреляли территорию республики. В результате ударов по Степанакерту и другим населенным пунктам погибли мирные жители. По итогам длительных переговоров в Москве представители Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном перемирии, однако обстрелы и бои в регионе продолжались.