Совфед надеется, что новый глава США поймет важность хороших отношений с РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала предстоящие выборы президента США, сообщает ТАСС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала предстоящие выборы президента США, сообщает ТАСС.

Политик выразила надежду на то, что избранный американским народом новый президент США, который, возможно, избавится от внутренних политических жестких ограничений, осознает всю важность восстановления здоровых отношения с Россией.

Она также отметила, что конструктивный диалог между США и Россией является важнейшим фактором обеспечения международной безопасности и стабильной обстановки в мире.

"Этого очень ждут в мире, и весь мир понимает это", — добавила она.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что собрал 383 млн долларов в сентябре на предвыборную кампанию.