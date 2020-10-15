Санкции против Пригожина лишат Евросоюз многочисленных бизнес-проектов

Евросоюз ввел санкции против петербургского предпринимателя Евгения Пригожина за якобы "подрыв безопасности Ливии". Бизнесмен прокомментировал ситуацию, оценив ее последствия. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Евросоюз ввел санкции против петербургского предпринимателя Евгения Пригожина за якобы "подрыв безопасности Ливии". Бизнесмен прокомментировал ситуацию, оценив ее последствия. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Информационное агентство "Интерфакс" отправило запрос на получение комментария от Пригожина по поводу его попадания в санкционный список Евросоюза. Предприниматель объяснил, что введенные ограничительные меры его расстраивают, поскольку теперь ему придется завершить свои бизнес-проекты в странах ЕС.

"Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых — очень порядочные люди, которые, так же как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают", — приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Предприниматель также отметил, что бизнес-проектов в Ливии у него нет. В складывающейся ситуации его больше беспокоит тот факт, что в Ливии силой удерживаются граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан.