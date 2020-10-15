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14:04   15 Октября 2020
Политика

Кремль назвал антироссийские санкции ЕС недружественным шагом

Кремль назвал антироссийские санкции ЕС недружественным шагом

Кремль считает новые антироссийские санкции Европейского союза в связи с делом Алексея Навального сознательным недружественным шагом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Москва будет анализировать сложившуюся ситуацию и действовать в своих интересах.

"Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", — добавил представитель Кремля.

Ранее Совет Евросоюза опубликовал постановление о введении санкций против директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих.

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