Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:59   15 Октября 2020
Политика

Москва временно приостановила помощь Киргизии

Москва временно приостановила помощь Киргизии

Кремль прокомментировал взаимодействие с Киргизией.

Российские политики сообщили, что Москва вынуждена приостановить оказание помощи Киргизии. Такие меры будут действовать до тех пор, пока в республике не начнут работать все необходимые ведомства.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к нации, в ходе которого сделал заявление, что готов покинуть пост президента страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#помощь #кремль #киргизия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров