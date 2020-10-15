13:59 15 Октября 2020Политика
Москва временно приостановила помощь Киргизии
Кремль прокомментировал взаимодействие с Киргизией.
Кремль прокомментировал взаимодействие с Киргизией.
Российские политики сообщили, что Москва вынуждена приостановить оказание помощи Киргизии. Такие меры будут действовать до тех пор, пока в республике не начнут работать все необходимые ведомства.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением к нации, в ходе которого сделал заявление, что готов покинуть пост президента страны.