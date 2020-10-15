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13:46   15 Октября 2020
Общество

Волгоградские боевики были связаны с организаторами теракта в Петербурге

Волгоградские боевики были связаны с организаторами теракта в Петербурге

Запрещенная в РФ организация "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавшая взрывы в Волгограде, организовала теракт в петербургском метро в 2017 году, сообщает СК. Сведения распространило РИА Новости.

Раньше ФСБ задержала боевиков из волгоградской ячейки организации. Террористы планировали подорвать здания органов правительства, жилье военнослужащих, взрывоопасные предприятия и монумент "Родина-мать". По сообщению силовиков, боевиками руководили из Сирии.

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#санкт-петербург #волгоград #боевики

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