Волгоградские боевики были связаны с организаторами теракта в Петербурге

Запрещенная в РФ организация "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавшая взрывы в Волгограде, организовала теракт в петербургском метро в 2017 году, сообщает СК. Сведения распространило РИА Новости.

Запрещенная в РФ организация "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавшая взрывы в Волгограде, организовала теракт в петербургском метро в 2017 году, сообщает СК. Сведения распространило РИА Новости.

Раньше ФСБ задержала боевиков из волгоградской ячейки организации. Террористы планировали подорвать здания органов правительства, жилье военнослужащих, взрывоопасные предприятия и монумент "Родина-мать". По сообщению силовиков, боевиками руководили из Сирии.