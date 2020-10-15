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13:42   15 Октября 2020
Общество

Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего Захарова

Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего Захарова

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, передает РИА Новости.

Адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев сообщил, что его подзащитный получил от актера компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

Ранее старший сын Захарова получил от Ефремова 200 тысяч рублей — эту сумму артист перевел всем четырем потерпевшим еще до оглашения приговора, однако принять ее согласился лишь Виталий.

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