Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего Захарова

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, передает РИА Новости.

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, передает РИА Новости.

Адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев сообщил, что его подзащитный получил от актера компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

Ранее старший сын Захарова получил от Ефремова 200 тысяч рублей — эту сумму артист перевел всем четырем потерпевшим еще до оглашения приговора, однако принять ее согласился лишь Виталий.