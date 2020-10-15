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13:35   15 Октября 2020
Политика

ОДКБ обсуждает возможность введения миротворцев в Карабах

ОДКБ обсуждает возможность введения миротворцев в Карабах

Организация Договора о коллективной безопасности прорабатывает вопрос миротворчества в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, сообщает издание Sputnik.

Обсуждение нормализации обстановки в Нагорном Карабахе стало частью беседы Станислава Зася и президента Белоруссии Александра Лукашенко. В декабре текущего года Москва примет очередной саммит ОДКБ. Организация отмечает возможности для восстановления диалога между Ереваном и Баку, однако прорабатывает возможности для миротворчества.

Зась ранее уже выражал озабоченность конфликтом в Нагорном Карабахе. В данный момент Армения не направляла организации официальные обращения, однако страны ознакомлены с обращением премьер-министра Никола Пашиняна и постоянного представителя республики.

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