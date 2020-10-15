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13:35   15 Октября 2020
Политика

Великобритания ввела санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Великобритания ввела санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Власти Великобритании приняли решение о введении антироссийских санкций из-за ситуации с "отравлением" блогера Алексея Навального. Информацию передает министерство иностранных дел страны.

Входящие в Евросоюз государства накануне объявили о введении санкций в отношении России. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что решение было принято из-за давления со стороны США. По его словам, страны ЕС выбрали путь подмены дипломатического искусства санкциями, следуя американскому "дурному примеру", пишет Федеральное агентство новостей.

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