Великобритания ввела санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Власти Великобритании приняли решение о введении антироссийских санкций из-за ситуации с "отравлением" блогера Алексея Навального. Информацию передает министерство иностранных дел страны.

Власти Великобритании приняли решение о введении антироссийских санкций из-за ситуации с "отравлением" блогера Алексея Навального. Информацию передает министерство иностранных дел страны.

Входящие в Евросоюз государства накануне объявили о введении санкций в отношении России. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что решение было принято из-за давления со стороны США. По его словам, страны ЕС выбрали путь подмены дипломатического искусства санкциями, следуя американскому "дурному примеру", пишет Федеральное агентство новостей.