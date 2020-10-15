Депутат Госдумы предложил регистрировать бездомных животных

Законопроект о регистрации, учете и идентификации домашних питомцев также должен защищать тех животных, у которых нет хозяев. Об этом в интервью NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроект о регистрации, учете и идентификации домашних питомцев также должен защищать тех животных, у которых нет хозяев. Об этом в интервью NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Документ еще не поступил на рассмотрение нижней палаты, но ряд замечаний парламентариев уже был учтен. Процедура постановки на учет собак и кошек должна быть максимально удобной и бесплатной, чтобы это не становилось финансовым обременением для граждан. Кроме того, россиянам нужно предоставить выбор: ставить клеймо-татуировку или чип, передает NEWS.ru.

При этом речь в законопроекте должна идти не только про домашних питомцев, но и про безнадзорных. По мнению Бурматова, только так удастся прекратить коррупцию и живодерство в этой сфере.

Домашние животные помогают людям справляться с одиночеством. Например, пожилым людям рекомендуют заводить кошек, поскольку они дарят чувство востребованности и обладают "целительными" способностями, сообщает телеканал "360".