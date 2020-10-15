«Известия»: уход белорусского транзита окончательно добьет порт Клайпеды

Инфраструктура прибалтийских портов создавалась в расчете на огромный Советский Союз.

Инфраструктура прибалтийских портов создавалась в расчете на огромный Советский Союз. После ухода российского и белорусского транзита, им останется обслуживать ли три небольших страны с маленьким рынком сбыта. Об этом пишет журналист Игорь Кармазин в материале для газеты «Известия».

Грузооборот портов Прибалтики снижается не только из-за коронавируса, но и из-за политики Литвы, Латвии и Эстонии в отношении России и Белоруссии. Так, грузооборот латвийских гаваней за девять месяцев 2020 года сократился почти на треть. Больший ущерб получил порт Вентспилс — почти 42% — из-за сокращения объемов перевозки угля.

«Руководитель дирекции Клайпедского порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что ни в этом году, ни в следующем погрузки не вернутся на докризисный уровень, поскольку поток контейнеров и нефтепродуктов сократился, перевалка зерна и удобрений его не компенсирует», — говорится в статье.

Кармазин привел в пример российские порты, которые за время пандемии потеряли лишь три процента грузооборота.

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония отказались признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии и требуют провести повторные выборы. При этом Вильнюс называет главой республики Светлану Тихановскую. На августовских выборах экс-кандидат на пост набрала около 10% голосов избирателей, после чего переехала из Минска в Литву, откуда призывает сторонников к протестам.

Лукашенко в ответ на недружественную позицию напомнил, что экономика Литвы во многом зависит от белорусского транзита в Европу. По его словам, Минск может переориентировать грузопотоки в порты России, лишив тем самым литовские гавани работы и доходов. Эксперты сходятся во мнении, что экономика Литвы получит сильный удар, если Лукашенко реализует сказанное.

«Еще год-два Клайпеда будет функционировать в нынешнем режиме. Но постепенно транзит уйдет. Портовые мощности станут не нужны, порт растащат на металлолом», — цитирует автор материала слова руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича.

Межевич назвал политику Вильнюса «самоубийственной». У литовских партий и элит, по его словам, не хватит денег даже на собственное выживание, не говоря уже о простых гражданах. Из Литвы за годы независимости уже выехала примерно третья часть населения, а теперь, возможно, уедет еще треть.

В то же время замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отмечает, что Литва ведет себя оскорбительно по отношению к Белоруссии и может за это сильно поплатиться.

«Если российский и белорусский транзит уйдет из Прибалтики, то инфраструктура придет в упадок», — предсказал он.

Напомним, ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что пока не ясно, какую позицию в долгосрочной перспективе будет занимать Минск по отношению к странам Балтии. По его словам, для переориентации белорусских грузопотоков необходима политическая воля.