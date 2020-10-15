Роспотребнадзор займется внеплановой проверкой школ по поручению Путина

Роспотребнадзор будет организовывать внеплановые проверки поставщиков продуктов в школы, а также в самих образовательных учреждениях России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Роспотребнадзор будет организовывать внеплановые проверки поставщиков продуктов в школы, а также в самих образовательных учреждениях России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Соответствующее поручение ведомству 15 октября дал президент РФ Владимир Путин. Доклад по результатам этих проверок необходимо будет предоставить до 30 ноября, подчеркнул глава государства. По словам Путина, после этого Роспотребнадзор должен ежеквартально отчитываться об итогах проделанной работы.