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13:26   15 Октября 2020
Общество

Роспотребнадзор займется внеплановой проверкой школ по поручению Путина

Роспотребнадзор займется внеплановой проверкой школ по поручению Путина

Роспотребнадзор будет организовывать внеплановые проверки поставщиков продуктов в школы, а также в самих образовательных учреждениях России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Соответствующее поручение ведомству 15 октября дал президент РФ Владимир Путин. Доклад по результатам этих проверок необходимо будет предоставить до 30 ноября, подчеркнул глава государства. По словам Путина, после этого Роспотребнадзор должен ежеквартально отчитываться об итогах проделанной работы.

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#путин #роспотребнадзор #образование

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