"Родина-мать" была целью ликвидированных в Волгограде боевиков

"Родина-мать" являлась целью террористов, которых уничтожили при задержании сотрудники ФСБ.

"Родина-мать" являлась целью террористов, которых уничтожили при задержании сотрудники ФСБ.

ФСБ узнала, что ранее ликвидированная ячейка террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России) в Волгограде планировала произвести атаку на "Родину-мать". При задержании бойцы исламистской группировки оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов России.