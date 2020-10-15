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13:22   15 Октября 2020
Армия

"Родина-мать" была целью ликвидированных в Волгограде боевиков

"Родина-мать" была целью ликвидированных в Волгограде боевиков

"Родина-мать" являлась целью террористов, которых уничтожили при задержании сотрудники ФСБ.

ФСБ узнала, что ранее ликвидированная ячейка террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России) в Волгограде планировала произвести атаку на "Родину-мать". При задержании бойцы исламистской группировки оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов России.

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#фсб #родина-мать #теракт

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