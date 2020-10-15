ФСБ опубликовала кадры нейтрализации террористов в Волгограде

Нейтрализованные в Кировском районе Волгограда террористы планировали теракты в административных зданиях города и на военных объектах, сообщили в ТАСС. Опубликовано видео спецоперации ФСБ по захвату боевиков.

Нейтрализованные в Кировском районе Волгограда террористы планировали теракты в административных зданиях города и на военных объектах, сообщили в ТАСС. Опубликовано видео спецоперации ФСБ по захвату боевиков.

Операция по захвату двух террористов запрещенной в РФ организации "Катиба Таухид валь-Джихад" в Кировском районе Волгограда завершилась их нейтрализацией, поскольку боевики оказали вооруженное сопротивление. ФСБ опубликовала видеозапись операции. Известно, что деятельность террористов координировалась из Сирии.

Волгоград уже становился жертвой теракта, когда утром 30 декабря 2013 года террорист-смертник взорвал себя в троллейбусе. ФСБ внимательно отслеживает всех подозрительных лиц, чтобы никогда больше не повторилась эта трагедия.