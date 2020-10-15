Ночные клубы в Москве начнут пускать людей по новым правилам из-за COVID-19

Посетители и работники ночных развлекательных заведений в российской столице смогут войти после сканирования QR-кода, либо отправки СМС на номер 7377, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Посетители и работники ночных развлекательных заведений в российской столице смогут войти после сканирования QR-кода, либо отправки СМС на номер 7377, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Новые правила войдут в силу с 19 октября. Нововведения необходимы для контроля над распространением коронавирусной инфекции с городе. Условия касаются ночных клубов, баров и дискотек, которые открыты с полуночи до шести часов утра.

Присутствующим предложат сдать тест на коронавирус, если у кого-либо из посетителей обнаружат инфекцию. Новая система позволит оповестить людей, которые находятся в зоне риска после похода в клуб, и прервать цепочку распространения инфекции.