Зарубежный образ России станет темой конференции Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" обсудит общественное мнение о России на Западе во время пресс-конференции. Об этом рассказывает Федеральное агентство новостей.

Медиагруппа "Патриот" обсудит общественное мнение о России на Западе во время пресс-конференции. Об этом рассказывает Федеральное агентство новостей.

Мероприятие пройдет 15 октября в 14:00. На этой конференции ФАН совместно с Медиагруппой "Патриот" попробует разобраться в причинах отставания России в информационной войне на Западе.

Европейское общество не замечает положительную деятельность РФ, однако всегда находит, к чему можно придраться. США и ЕС не обращают внимание на то, что Россия первая в мире создала вакцину от коронавирусной инфекции, а также игнорируют профессиональную работу омских врачей по делу с блогером Алексеем Навальным. В то же время, по мнению ФАН, есть более страшные злодеяния других государств, которые почему-то остаются без внимания.

В рамках пресс-конференции будут обсуждаться причины такого отношения Запада. Помимо этого, в пресс-центре попытаются предложить варианты перелома столь неприятного западного тренда.