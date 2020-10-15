Совфед включит в закон «режим самосохранения»

Сенаторы уверены, что нужно четко обозначить понятия, введенные из-за коронавируса.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что комитеты верхней палаты работают над юридическим определением «самоизоляции», «режима самосохранения» и «социальной дистанции». Понятиям, которые вошли в обиход из-за пандемии коронавируса, нужно дать четкое обозначение, считает глава Совфеда:

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому неповадно было заниматься отсебятиной, что называется».

Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Алексей Александров объяснил «Политике Сегодня», что такая потребность возникла из-за «юридической путницы».

Во время пандемии коронавируса все больше учреждений переходят на удаленную работу, от университетов до судов. Люди работают и учатся дома, но при этом могут гулять или посещать общественные места. Поправки Совфеда позволят понять, что можно называть «самоизоляцией», а что «режимом самосохранения», заявил сенатор.

«Люди привыкают к онлайну, все чаще и чаще мы с этим сталкиваемся. Поэтому сейчас в Совете Федерации идет обсуждение этой проблемы. Юридическое определение этих понятий нужно для того, чтобы разработать четкие правила для людей. Из-за размытости формулировок возникает целое море последствий. Нам надо договориться, чтобы все одинаково понимали правила, которые государство внедряет в нашу жизнь», — объяснил «Политике Сегодня» Александров.

Особое внимание комитет уделит «социальной дистанции». Большинство россиян подразумевают под этим понятием разницу в доходах или жизненных ценностях, а не расстояние между людьми в общественных местах. Сенатор Совфеда посетовал, что сейчас это выражение используют некорректно:

«"Социальная дистанция" — это совсем неверное понятие для того, что под ним подразумевают сейчас. Это больше похоже на социальное неравенство. Изначально оно использовалось условно. Потом кто-то один его произнес на официальном уровне, и все привыкли».

Александров допустил, что в процессе обсуждений Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству может заменить термин «социальная дистанция» на «физическое дистанцирование». Последнюю формулировку уже давно предлагает экспертное сообщество.

«Думаю, что да», — ответил Александров на вопрос корреспондента ПС о возможности введения понятия «физического дистанцирования».

В мае 2020 года Совет Федерации уже хотел прописать в российском законодательстве понятие «самоизоляция». Тогда в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» намеревались добавить ситуации, при которых вводится подобный режим. Также сенаторы хотели обозначить полномочия глав регионов в этой области.

Термин «режим самосохранения» использовал мэр Москвы Сергей Собянин. Летом он сказал, что после отмены строгих ограничений россияне должны будут соблюдать «режим самосохранения». Предприятия также обязаны выполнять требования санитарных служб.