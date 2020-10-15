Российские граждане стали активнее пользоваться наличными

Россияне вновь активно пользуются наличными после снятия ограничений из-за пандемии, сообщает Центробанк России.

Россияне вновь активно пользуются наличными после снятия ограничений из-за пандемии, сообщает Центробанк России.

Доля безналичного товарооборота в потребительских расходах в первом квартале составила 53,1%, во втором – 54,4%, в третьем – 53,6%, по данным Сбербанка. Эти показатели указывают на то, что потребители не готовы снова иметь дело с наличными деньгами главным образом из-за рисков, связанных с коронавирусной инфекцией.

Пандемия изменила способы взаимодействия между потребителями и компаниями, что в краткосрочной перспективе может привести к снижению роста выручки, отметила одна из ведущих международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG) наряду с международной банковской системой Swift.

В то же время ожидается увеличение проникновения электронных кошельков, переход на бесконтактные способы оплаты и более широкое использование автоматизации платежей B2B.