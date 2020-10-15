ФСБ нейтрализовала ячейку боевиков в Волгограде

Сотрудники ФСБ нейтрализовали двух боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", которые планировали теракты в Волгограде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ нейтрализовали двух боевиков запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", которые планировали теракты в Волгограде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ЦОС, деятельность боевиков координировалась с территории Сирии. Объектами для совершения терактов выступали здания органов власти, взрывопожароопасные предприятия, а также места, где проживают военнослужащие.

"При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы", — сообщили в ведомстве.

Известно также, что задержания боевиков ячейки прошли в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.