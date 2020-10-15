Экс-депутат Рады оценил реакцию Украины на российский жест доброй воли

Алексей Журавко назвал политиков, агрессивно воспринявших предложение от Москвы, «злобными карликами».

На Украине обязательно найдутся политики, которые агрессивно воспримут предложение российского руководства открыть рынок РФ для трех украинских промышленных предприятий. Таких чиновников экс-депутат Рады Алексей Журавко назвал «злобными карликами».

Такое мнение бывший парламентарий озвучил в эфире Радио Sputnik, комментируя сообщение Минпромторга РФ о том, что трем украинским заводам в ближайшее время может быть открыт доступ на российский рынок.

Как рассказали ранее в ведомстве, эмбарго могут отменить для «Барского машиностроительного завода», выпускающего котлы центрального отопления, компании «Брацлав», производящей доильные аппараты, и «Рубежанского картонно-тарного комбината», занимающегося гофрокартоном.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, перед принятием решения ведомство тщательно проработало возможное влияние на российский внутренний рынок. Результат проведенной проверки показал, что интересы отечественных производителей и покупателей будут полностью соблюдены.

О просьбе промышленников Украины открыть некоторым предприятиям доступ на рынок России рассказал российский премьер Михаил Мишустин на совещании с Владимиром Путиным. По словам главы кабмина, вопрос обсуждался на встрече с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. В ответ президент России поддержал инициативу — она может стать первым шагом к возобновлению полноценного взаимодействия с украинскими партнерами и жестом доброй воли российской стороны.

Алексей Журавко считает, что ряд украинских политиков «поднимут вой» из-за этого решения. По его словам, националистам нет дела до проблем простых людей и предприятий, которые несут потери из-за потери российского рынка.

Со стороны России, это действительно жест доброй воли, подчеркнул Журавко. Российское руководство понимает, что от разрыва экономических связей страдают работники предприятий.

«Но, я думаю, что как всегда у нас появятся политики неблагодарные, которые отнесутся к этому очень агрессивно: как это так, снова открывается для некоторых заводов рынок, — добавил экс-депутат. — <...> Я думаю, воплей будет очень много».

Напомним, российско-украинские экономические отношения были разорваны в 2015 году, когда кабинет министров Украины ввел эмбарго на поставки ряда российских товаров, отменив зону свободной торговли в рамках СНГ (Содружества Независимых Государств). Россия ответила зеркальными мерами, запретив поставки топлива и целого перечня продукции промышленного производства.