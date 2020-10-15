Попова объяснила причину восстановления международного авиасообщения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему Россия стала восстанавливать международное авиасообщение. Она отрицает, что это связано с экономикой страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему Россия стала восстанавливать международное авиасообщение. Она отрицает, что это связано с экономикой страны.

По словам Поповой, сейчас наступило безопасное время для восстановления международных авиарейсов. Это не связано с экономической подоплекой страны.

"У нас сегодня восстанавливается авиасообщение, и не потому что это безвыходная ситуация для экономики, а потому что мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболели в самолете, люди садились в самолет здоровыми, выходили из самолета здоровыми", — заявила глава Роспотребнадзора на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

С 1 ноября Россия возобновляет международные перелеты во взаимном порядке с Японией, Сербией и Кубой.