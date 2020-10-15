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12:47   15 Октября 2020
Общество

Попова объяснила причину восстановления международного авиасообщения

Попова объяснила причину восстановления международного авиасообщения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему Россия стала восстанавливать международное авиасообщение. Она отрицает, что это связано с экономикой страны.

По словам Поповой, сейчас наступило безопасное время для восстановления международных авиарейсов. Это не связано с экономической подоплекой страны.

"У нас сегодня восстанавливается авиасообщение, и не потому что это безвыходная ситуация для экономики, а потому что мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболели в самолете, люди садились в самолет здоровыми, выходили из самолета здоровыми", — заявила глава Роспотребнадзора на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

С 1 ноября Россия возобновляет международные перелеты во взаимном порядке с Японией, Сербией и Кубой.

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#экономика #авиасообщение #попова

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