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12:40   15 Октября 2020
Общество

В состоянии стресса находятся 70% работающих россиян

В состоянии стресса находятся 70% работающих россиян

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал о психологическом состоянии граждан России, сообщает ТАСС.

Российский министр заявил, что 70% работающих россиян постоянно пребывают в состоянии стресса. Мурашко добавил, что огромное влияние на психологическое состояние российских граждан оказывает алкогольная продукция. Особенно на мужское население, подытожил политик.

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#россияне #стресс #Мурашко

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