В состоянии стресса находятся 70% работающих россиян

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал о психологическом состоянии граждан России, сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал о психологическом состоянии граждан России, сообщает ТАСС.

Российский министр заявил, что 70% работающих россиян постоянно пребывают в состоянии стресса. Мурашко добавил, что огромное влияние на психологическое состояние российских граждан оказывает алкогольная продукция. Особенно на мужское население, подытожил политик.