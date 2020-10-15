ФСБ и Росгвардия проводят спецоперацию в Волгограде

Сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией проводят спецоперацию в Кировском районе Волгограда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией проводят спецоперацию в Кировском районе Волгограда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, спецслужбы работают в лесополосе недалеко от заправочной станции. Помимо ФСБ и Росгвардии на месте находятся представители МВД и Следственного комитета РФ.

По данным издания, спецоперация может быть связана с поиском возможных членов экстремистской организации.