12:25 15 Октября 2020Происшествия
ФСБ и Росгвардия проводят спецоперацию в Волгограде
Сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией проводят спецоперацию в Кировском районе Волгограда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией проводят спецоперацию в Кировском районе Волгограда, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, спецслужбы работают в лесополосе недалеко от заправочной станции. Помимо ФСБ и Росгвардии на месте находятся представители МВД и Следственного комитета РФ.
По данным издания, спецоперация может быть связана с поиском возможных членов экстремистской организации.