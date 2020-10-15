Центр онкологии в Петербурге получит новый корпус к 2024 году

Новый семиэтажный корпус Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге будет построен к 2024 году. Информацию об этом передает пресс-служба учреждения.

Новый семиэтажный корпус Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге будет построен к 2024 году. Информацию об этом передает пресс-служба учреждения.

Государственная экспертиза выдала положительное заключение на возведение проекта клинического корпуса НМИЦ. На его строительство выделят из бюджета более 5,2 млрд рублей. Начало работ запланировано на конец этого года. Известно, что новый корпус будет семиэтажным площадью 32,1 тыс. квадратных метров. Здание появится на основной площадке центра в Курортном районе Петербурга. В стационаре оборудуют отделение реанимации, операционный блок, отделение переливания крови и интенсивной терапии. Корпус будет вмещать до 609 койко-мест.

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне сообщил о необходимости сохранения оказания плановой помощи пациентам в период пандемии коронавируса. Перепрофилирование не будут проходить онкоцентр в Песочном, онкодиспансер и ряд других медучреждений.