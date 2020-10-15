Совет Федерации нашел альтернативу «социальной дистанции»

Сенатор допустил, что некорректное понятие скоро могут поменять на «физическое дистанцирование».

Комитеты Совета Федерации РФ работают над юридическими определениями понятий, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Речь идет о «самоизоляции», «режиме самосохранения» и «социальной дистанции».

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров рассказал «Политике Сегодня», что термин «социальная дистанция» подразумевает различные трактовки и не совсем подходит для юридического определения меры предосторожности в период пандемии.

«"Социальная дистанция" — это совсем неверное понятие для того, что под ним подразумевают сейчас. Это больше похоже на социальное неравенство. Изначально оно использовалось условно. Потом кто-то один его произнес на официальном уровне, и все привыкли», — заявил сенатор.

По словам Александрова, экспертное сообщество давно предлагает использовать «физическое дистанцирование». Сенатор допустил, что такая формулировка придет на смену «социальной дистанции».

«Думаю, что да», — ответил Александров на вопрос корреспондента ПС о возможности введения понятия «физического дистанцирования».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью сообщила, что в российское законодательство необходимо ввести уточнения о значении понятий «самоизоляция» и «режим самосохранения». По ее словам, нужно дать законодательное определение всем ограничительным мерам, чтобы «никому неповадно было заниматься отсебятиной».