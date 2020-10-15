МИД РФ считает невозможным участие России в консультациях по Boeing MH17

Министерство иностранных дел России отказалось от дальнейшего участия в международных консультациях по крушению малайзийского Boeing MH17.

Министерство иностранных дел России отказалось от дальнейшего участия в международных консультациях по крушению малайзийского Boeing MH17.

Россия не будет участвовать в продолжении консультаций с Австралией и Голландией по авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 в небе над Украиной в июле 2014 года, сообщает источник в МИД РФ.