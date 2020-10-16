Прабабушка-депутат Ульянова: от бездетности спасет новое ТВ, школа и налоги

Заместитель председателя Партии Роста Елена Ульянова высказалась против налога на бездетность, но позитивно отнеслась к идее прогрессивного налогообложения.

Эксперты не первый год бьют тревогу: в России стремительно увеличивается количество бездетных женщин. Специалисты из РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ прогнозируют, что уровень окончательной бездетности (то есть среди россиянок, вышедших из репродуктивного возраста) может вырасти до 20%.

И дело не только в состоянии здоровья соотечественниц. Современные реалии диктуют новые социальные нормы: кадрам тяжелой жизни многодетных семей в сети противопоставлены красивые Instagram-аккаунты убежденных карьеристок и чайлдфри пар. Культ обнаженного тела и многообразия интимных связей также не способствует созданию семьи, а значит и продолжению рода.

В законотворческой среде мысль ввести налог на бездетность в качестве способа борьбы с демографическим кризисом появляется с завидной регулярностью.

На этой неделе в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в очередной раз заявила о необходимости введения в России подобной меры. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.

Самая молодая прабабушка России Елена Ульянова уверена, что бороться с проблемой нужно иначе — материальная повинность в таком размере едва ли заставит молодых россиян всерьез посмотреть в сторону воспроизведения потомства.

Создательница региональной телекомпании «Алиса» считает, что СМИ необходимо чаще показывать многодетных родителей со знаком «плюс», тогда и зрители будут подражать нравственно богатым героям с экранов.

«У нас есть все нишевые каналы: спорт, развлечения, информационные каналы, про животных, про рыбалку. Нет только про семью», — констатировала депутат Томской думы.

Заместитель председателя Партии Роста давно носит в голове идею создания подобного медиа, в котором «по крупицам будет собирать и транслировать» традиционные ценности. Однако в интервью «Политике Сегодня» Ульянова призналась, что натыкается на критические замечания коллег. По словам самой молодой прабабушки России, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн назвал инициативу томички «бредом».

Избранный в сентябре депутат подчеркивает, что проблема не только в отсутствии убедительных разговоров о главенстве института семьи в современном обществе. Ульянова обращает внимание, что в России до сих пор не выработан достойный механизм поддержки многодетных.

«Я понимаю, о чем говорю: у моего сына четверо дочерей, из помощи государства — лишь пособие в 140 рублей на ребенка. Смешная сумма», — рассказывает член Партии Роста.

Повлиять на благополучие «ячеек общества», по мнению женщины, могла бы прогрессивная шкала налогообложения.

«Возьмем хотя бы опыт Германии. Там заработки до 9 000 евро в год на человека (в пересчете для семьи) вообще налогами не облагаются, — рассуждает Ульянова. — Привычный нам НДФЛ в 13,5% платит только тот, чей уровень дохода превышает 20 тысяч евро в год. А вот если доход выше, то на первый план выходит семейное положение и наличие детей».

Работающие супруги с двумя малышами и высоким доходом в ФРГ платят почти в три раза меньше налогов, чем одиночки с таким же достатком, но без детей. Кроме того, Елена Ульянова отмечает европейскую страну за достойный уровень выплат, которые не зависят от того, родной или приемный ребенок в семье.

«А если он продолжает получать образование, то родители сохраняют право на такие пособия до достижения их отпрысками 25-летнего возраста. Простая и понятная всем схема. Достаточно лишь адаптировать ее под российские реалии и цифры», — размышляет парламентарий Томска.

Ставшая прабабушкой в августе текущего года 59-летняя женщина утверждает, что негативно на демографической ситуации сказывается и тенденция к незакрепленному браком сожительству, в котором, по её мнению, отсутствует должный уровень ответственности — в первую очередь со стороны мужчины. Также Ульянова признается, что её окружает множество карьеристок, спохватившихся рожать слишком поздно.

При этом спикер не согласна с позицией молодежи, что сперва нужно обзавестись всем необходимым и только потом думать о потомстве. Томичка вспоминает, что своего первенца принесла в дом без воды, с печным отоплением и туалетом на улице.

«Я не видела в этом проблемы, это была нормальная жизнь, — замечает Елена Ульянова. — Сейчас родители вдалбливают девочкам, что ты должна сначала получить образование, сделать карьеру, а потом подумать о замужестве».

Депутат Думы Томска полагает, что в школьную программу было бы правильным ввести «урок семьи», в рамках которого давались бы половое воспитание и закладывался необходимый фундамент традиционных ценностей.

Федеральные каналы, транслирующие бесконечные семейные разборки и называющие «завидными» холостяков, бросающих одну за одной моделей-сожительниц с младенцами на руках, тоже должны пересмотреть концепцию вещания, считает Елена Ульянова. Собеседница «Политики Сегодня» пообещала заняться проблемой в следующем году, когда «придет в Госдуму».