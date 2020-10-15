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12:03   15 Октября 2020
Экономика

Депутат Власов отметил двойную выгоду обнуления НДС продукты из доставки

Депутат Власов отметил двойную выгоду обнуления НДС продукты из доставки

Обнуление налоговой ставки на приобретаемые дистанционно продукты поможет не только соблюдающим карантин россиянам, но и сможет сохранить прибыль торговых сетей, передает "360".

Инициатива введения нулевой ставки на доставку еды в период пандемии несет в себе двойную пользу, направленную как на граждан, так и на торговые сети страны, считает депутат Госдумы Василий Власов.

Онлайн-торговля в настоящее время заметно совершенствуется, а жители России пользуются данным сервисом все чаще. Парламентарий призывает путем обнуления НДС на еду при доставке стимулировать россиян сидеть дома, а торговым сетям тем самым помочь сохранить свой бизнес и не понести колоссальные убытки.

По словам Власова, до этого властям подобных предложений не поступало. Были мысли по корректировке данного налога в целом, однако с пандемией и доставкой еды это связано ни разу не было.

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#обнуление НДС #НДС на доставку еды #доставка продуктов

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