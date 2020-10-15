Депутат Власов отметил двойную выгоду обнуления НДС продукты из доставки

Обнуление налоговой ставки на приобретаемые дистанционно продукты поможет не только соблюдающим карантин россиянам, но и сможет сохранить прибыль торговых сетей, передает "360".

Обнуление налоговой ставки на приобретаемые дистанционно продукты поможет не только соблюдающим карантин россиянам, но и сможет сохранить прибыль торговых сетей, передает "360".

Инициатива введения нулевой ставки на доставку еды в период пандемии несет в себе двойную пользу, направленную как на граждан, так и на торговые сети страны, считает депутат Госдумы Василий Власов.

Онлайн-торговля в настоящее время заметно совершенствуется, а жители России пользуются данным сервисом все чаще. Парламентарий призывает путем обнуления НДС на еду при доставке стимулировать россиян сидеть дома, а торговым сетям тем самым помочь сохранить свой бизнес и не понести колоссальные убытки.

По словам Власова, до этого властям подобных предложений не поступало. Были мысли по корректировке данного налога в целом, однако с пандемией и доставкой еды это связано ни разу не было.