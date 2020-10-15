Международный культурный форум отменен из-за COVID-19

Мероприятие должно было состояться в ноябре 2020 года в Санкт-Петербурге.

Рост заболеваемости COVID-19 вынудил министерство культуры РФ отменить XI Международный культурный форум, который должен был состояться с 12 по 14 ноября 2020 года в Санкт- Петербурге.

«Безопасность участников и гостей Форума – главный приоритет организаторов. Министерством культуры Российской Федерации проведены консультации с Правительством Санкт-Петербурга по вопросам проведения Форума в этом году. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге, проведение Форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников представляется невозможным», — говорится в сообщении организаторов.

Онлайн-формат для форума не подходит, считают в Минкульте, так как он не позволит в полной мере обеспечить открытое общение участников, свободный обмен мнениями в дружественной атмосфере и поддержание неформальных контактов между представителями разных стран.

Новые даты проведения форума - 11-13 ноября 2021 года.

По данным на 15 октября, в России за сутки зарегистрировано 13 754 новых случаев коронавируса. Накануне было 14 231. Всего, с начала эпидемии, в РФ заболели 1 354 163 человек.