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11:45   15 Октября 2020
Политика

Зеленский озвучил второй из пяти вопросов для местных выборов

Зеленский озвучил второй из пяти вопросов для местных выборов

Украинский президент Владимир Зеленский назвал очередной вопрос, который будет задан гражданам страны в день местных выборов. Об этом пишет издание РИА Новости.

Украинцы ответят на вопрос, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе, заявил Зеленский. Первый из пяти вопросов, по его словам, будет касаться введения пожизненного заключения в качестве наказания за коррупцию в особо крупных размерах.

"Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?" — сказал президент.

Парламент Украины назначил очередные местные выборы на 25 октября. Однако они не пройдут на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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#украина #выборы #зеленский

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