Зеленский озвучил второй из пяти вопросов для местных выборов

Украинский президент Владимир Зеленский назвал очередной вопрос, который будет задан гражданам страны в день местных выборов. Об этом пишет издание РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал очередной вопрос, который будет задан гражданам страны в день местных выборов. Об этом пишет издание РИА Новости.

Украинцы ответят на вопрос, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе, заявил Зеленский. Первый из пяти вопросов, по его словам, будет касаться введения пожизненного заключения в качестве наказания за коррупцию в особо крупных размерах.

"Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?" — сказал президент.

Парламент Украины назначил очередные местные выборы на 25 октября. Однако они не пройдут на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.