Роскосмос: проблемы с подачей воздуха не угрожают жизни экипажа МКС

Российская корпорация прокомментировала проблемы с подачей воздуха на МКС (Международная космическая станция).

Российская корпорация прокомментировала проблемы с подачей воздуха на МКС (Международная космическая станция).

По словам представителей Роскосмоса, жизни экипажа МКС из-за поломки системы подачи воздуха ничего не угрожает. Они добавили, что на данный момент экипаж уже работает над устранением проблемы и в скором времени включит систему подачи воздуха.

Ранее утечку воздуха на МКС обнаружили при помощи простого пакетика с чаем.