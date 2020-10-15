11:41 15 Октября 2020Происшествия
Роскосмос: проблемы с подачей воздуха не угрожают жизни экипажа МКС
Российская корпорация прокомментировала проблемы с подачей воздуха на МКС (Международная космическая станция).
Российская корпорация прокомментировала проблемы с подачей воздуха на МКС (Международная космическая станция).
По словам представителей Роскосмоса, жизни экипажа МКС из-за поломки системы подачи воздуха ничего не угрожает. Они добавили, что на данный момент экипаж уже работает над устранением проблемы и в скором времени включит систему подачи воздуха.
Ранее утечку воздуха на МКС обнаружили при помощи простого пакетика с чаем.