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11:41   15 Октября 2020
Происшествия

Роскосмос: проблемы с подачей воздуха не угрожают жизни экипажа МКС

Роскосмос: проблемы с подачей воздуха не угрожают жизни экипажа МКС

Российская корпорация прокомментировала проблемы с подачей воздуха на МКС (Международная космическая станция).

По словам представителей Роскосмоса, жизни экипажа МКС из-за поломки системы подачи воздуха ничего не угрожает. Они добавили, что на данный момент экипаж уже работает над устранением проблемы и в скором времени включит систему подачи воздуха.

Ранее утечку воздуха на МКС обнаружили при помощи простого пакетика с чаем.

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#роскосмос #утечка #мкс

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