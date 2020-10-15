Бесплатные препараты от COVID-19. Как это работает в Чебаркуле

Минздрав обнародовал список из семи препаратов от коронавируса. Их начали выдавать бесплатно в Челябинской области тем, кто лечится дома.

Минздрав РФ зарегистрировал два новых препарата для лечения коронавируса (COVID-19).

«Помимо вакцины вчера зарегистрированы еще два лекарственных препарата с разным торговым наименованием, но с одинаковым... названием - это препараты "Ремдесивир", противовирусные препараты. Один зарубежного производства, один отечественного производства, которые также войдут в клиническую практику и в методические рекомендации», — сказал министр Михаил Мурашко.

«Ремдесивир» изначально создавался для лечения гепатита C и заболевания, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. Но показал эффективность в борьбе с коронавирусом. В частности, известно, что им лечили президента США Дональда Трампа.

В начале сентября Минздрав РФ опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19. В документе перечислены семь препаратов, которые ведомство разрешает использовать для лечения COVID-19:

азитромицин;

амоксициллин + клавулановая кислота;

левофлоксацин;

гидроксихлорохин;

интерферон-альфа (капли в нос);

умифеновир

фавипиравир

Чуть позднее, 17 сентября, министерство здравоохранения РФ разрешило лечить препаратами на основе фавипиравира («Арепливир», «Коронавир») не только пациентов больниц, но и тех, кто болеет коронавирусом в легкой и средней форме дома. С конца сентября лекарства появились в аптеках. Средняя стоимость обоих препаратов — около 12 тысяч рублей.

Впрочем, есть вероятность, что больные смогут получать препараты бесплатно. По крайней мере, в начале октября такое решение приняли власти Москвы. Правда, пока неясно, когда его реализуют на практике, пишут «Известия».

Тем временем, бесплатные лекарства начали получать жители небольших городов Чебаркуль и Копейск в Челябинской области.

Как рассказала «Политике Сегодня» заведующая областным аптечным складом Чебаркуля Ирина Панченко, находящиеся на больничном дома, получают то же лечение, что и пациенты стационара.

«Умифеновир, Интерферон альфа — противовирусные препараты, а Азитромицин, Амоксициллин+Клавулановая кислота и Левофлоксацин — антибиотики, если у людей уже или пневмония, или бронхит. Гидроксихлорохин тоже препарат противовирусный, но новый, который сейчас используют при лечении именно коронавирусной инфекции. Есть еще препарат "Коронавир". Лечит людей, у которых обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Производитель российское АО "Р-Фарм"», — объяснила Ирина Панченко.

Лекарства выдает участковый врач на основании положительного ПЦР-теста на COVID-19 у пациента.

«Есть алгоритм, как должен вести себя врач, что должен делать. Даже написано, что в первую очередь лекарство выдают людям, которые старше 65 лет, нуждающимся(малоимущим), инвалидам», — рассказала заведующая складом.

Областной аптечный склад города Чебаркуль получает препараты от поставщиков, которые поставляют неаукционные лекарства, то есть закупают напрямую у производителя.

«Министерство выделяет целевые деньги нам на это. Мы отправляем перечень, что будем закупать на эти деньги, они утверждают и мы заказываем у определенной фирмы. Лекарства приходят на склад раз в неделю. Взрослая поликлиника, которая выдает препараты пациентам, приезжает, получает их и раздает дальше», — объяснила Панченко.

Накануне Минздрав РФ включил фавипиравир в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). После согласования с Федеральной антимонопольной службой РФ должна быть установлена предельная цена препаратов в рознице.

При этом ряд экспертов призывают очень осторожно применять фавипиравир и лекарства на его основе. Известно, что среди его побочных эффектов: патологии плода, нарушение формирование сперматозодидов, двигательные нарушение, негативное влияние на центральную нервную систему.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков подчеркнул, что фавипиравир следует применять только тяжелым больным с большим объемом поражения тканей.

«По сути, фавипиравир — это яд, поэтому его не стали массово применять против вируса гриппа. Это препарат для применения в экстремальных ситуациях», — цитируют «Известия» ученого.

Производитель «Коронавира» ( на основе фавипиравира) заверяет в эффективности лекарства - не зарегистрировано ни одного случая госпитализации амбулаторных пациентов, принимавших препарат.

«Препарат, разработанный группой компаний "Р-Фарм", ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в репликации вируса», — добавил производитель.

ФАС России совместно с Минздравом России разрабатывают проект постановления, который не допустит исчезновения дефицитных препаратов с российского рынка https://t.co/flM9PEklrX — ФАС России (@rus_fas) October 14, 2020

За последние сутки в России зарегистрировали 13 754 новых заболевших коронавирусом. Это примерно на 500 меньше, чем накануне. Однако зафиксирован антирекорд по смертности - 286 человек за сутки.