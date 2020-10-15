Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:30   15 Октября 2020
Происшествия

Дело экс-полпреда Чечни на Украине передано в Никулинский суд Москвы

Дело экс-полпреда Чечни на Украине передано в Никулинский суд Москвы

Дело экс-полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого в похищении человека, вымогательстве и особо крупном мошенничестве, поступило в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.

Следственный комитет завершил расследование дела Рамзана Цицулаева. Прокуратура утвердила обвинение, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе суда сообщили, что фигурантами дела также являются бывший заместитель начальника 16 отдела пятого управления ГУ УР МВД России подполковник полиции Виктор Ольшанский и его коллега. Всего на скамье подсудимых оказались девять человек. Сам Цицулаев вину не признает.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#уголовное дело #Рамзан Цицулаев #Никулинский суд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров