11:30 15 Октября 2020Происшествия
Дело экс-полпреда Чечни на Украине передано в Никулинский суд Москвы
Дело экс-полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого в похищении человека, вымогательстве и особо крупном мошенничестве, поступило в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.
Дело экс-полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого в похищении человека, вымогательстве и особо крупном мошенничестве, поступило в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.
Следственный комитет завершил расследование дела Рамзана Цицулаева. Прокуратура утвердила обвинение, дело передано в суд для рассмотрения по существу.
В пресс-службе суда сообщили, что фигурантами дела также являются бывший заместитель начальника 16 отдела пятого управления ГУ УР МВД России подполковник полиции Виктор Ольшанский и его коллега. Всего на скамье подсудимых оказались девять человек. Сам Цицулаев вину не признает.