Захарова заявила, что прекращение диалога между РФ и ЕС зависит от Запада

Прекращение диалога РФ с ЕС зависит от того, как поведут себя западные страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Прекращение диалога РФ с ЕС зависит от того, как поведут себя западные страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

Она отметила, что Москва долго была надежным партнером Запада. Представитель МИД в ответ на вопрос о возможном прекращении диалога с ЕС предложила узнать, чего добиваются коллеги из стран Европы, вводя антироссийские санкции.

"Вопросы адресуйте им — что они имеют в виду", — заявила Мария Захарова.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров допустил прекращение диалога между Москвой и Брюсселем. Он подчеркнул, что отвечающие за западную политику люди не умеют вести взаимоуважительный разговор. Поэтому, по словам дипломата, Россия может быть вынуждена прервать общение с Евросоюзом.