Учения «Стойкий полдень». Зачем Люфтваффе тренируется с ядерными бомбами США

Немецкие пилоты отрабатывают сценарий масштабного столкновения с «вероятным противником» НАТО.

Германия готовится к ядерной войне. По информации немецкой газеты Bild, на авиабазе Нервених в землях Северный Рейн-Вестфалия сейчас проходят учения «Стойкий полдень» (Steadfast Noon – нем.), в ходе которых летчики учатся отрабатывать маневры в случае начала масштабного военного столкновения.

В учениях участвуют не только пилоты и обслуживающий персонал из Германии: Нидерланды, Бельгия и Италия также прислали в ФРГ своих военнослужащих. Они учатся за короткое время устанавливать на истребители ядерные заряды. Сценарий, по которому страны НАТО готовятся к ядерному столкновению, не разглашается.

«Тренировки проходят с истребителями-бомбардировщиками, которые в случае войны могут быть оснащены ядерным оружием. <…> Участники "Стойкого полдня" учатся транспортировать ядерное оружие США из подземных складов к самолетам, а также устанавливать бомбы на истребители. Однако в тренировочных полетах бомбардировщики летают без снарядов», — пишет Bild.

При этом в ста километрах от авиабазы Нервених расположена коммуна Бюхель, на территории которой хранятся ядерные заряды. Bild, ссылаясь на неподтвержденные данные, сообщает, что в регионе хранятся 20 американских водородных бомб B61.

Одновременно со «Стойким полднем» в Бюхеле проходят учения «Стойкий страж» (Resilient Guard). На них Люфтваффе бундесвера разучивают сценарий обороны в случае нападения вероятного противника. Также военнослужащие тренируются использовать зенитно-ракетную систему «Патриот» в труднодоступной местности.

Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Политикой Сегодня» назвал учения «Стойкий полдень» провокационными. По мнению специалиста, использование Германией американских ядерных снарядов для военных маневров противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

Соглашение вступило в силу в 1970 году, а в 1995 году было продлено по желанию 170 стран-участников. Договор предполагает, что государствами, которые обладают ядерным оружием, признаются СССР (Россия), США, Китай, Великобритания и Франция. Именно эти страны производили и взрывали на своей территории ядерное оружие.

В соответствии с договором, ядерные державы не имеют права передавать или продавать какой-либо стране такое оружие. Также запрещается «поощрять» другие государства, заинтересованные в разработке ядерного оружия. Сам факт проведения учений «Стойкий полдень» говорит о том, что один из участников соглашения нарушил его.

«То, что немецкие летчики тренируются применять американское ядерное оружие – это, конечно, грубейшее и вызывающее нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Это говорит о том, что американцы пытаются готовится к ядерной войне, в том числе, и руками своих партнеров по Североатлантическому альянсу. Немецкие бомбардировщики, как выяснилось, приспособлены нести на борту ядерное оружие, хотя у ФРГ его якобы нет», — объяснил эксперт.

Учитывая антироссийский курс большинства стран НАТО, несложно догадаться, кого имеют в виду немецкие военнослужащие под «вероятным противником». В случае нападения Россия будет отвечать аналогичными ударами по «центрам принятия решений», рассказал Кнутов. Жителям Германии и США стоит задуматься об этом:

«Я бы посоветовал командованию бундесвера сто раз подумать, прежде чем проводить такие провокационные маневры. Эти учения делают Германию прямой целью для наших ракет. Мирное население ФРГ должно сделать для себя выводы, ведь именно они примут основной удар в случае начала ядерного конфликта».

Если «ядерный полдень» все же наступит, ВС РФ должны будут как можно быстрее перехватить самолеты-бомбардировщики. Для этого у России есть комплексы С-400, которые могут отследить и уничтожить любой летательный объект на расстоянии 400 километров. Таким образом, противнику не дадут приблизиться к границам страны.

Не стоит забывать и про ракетные комплексы «Искандер». Они могут обнаружить цель, летящую за 500 километров от них. Комплексы уже несут боевое дежурство на российских границах под прикрытием истребителя-перехватчика МиГ-31 с гиперзвуковыми «Кинжалами» на борту. Дальность этих снарядов составляет 3000 километров.

Ракеты «Кинжал» могут развивать скорость до 12 тысяч километров в час. Российские инженеры спроектировали их таким образом, что полет до цели осуществляется по сложной траектории. Если у обычной баллистической ракеты можно просчитать курс и сбить ее, то курс «Кинжала» просчитать трудно, что делает ее почти неуловимой для систем ПРО.

«В такой ситуации [ядерного конфликта — прим. ред.] придется применять "Кинжалы" по базам в Германии. Все эти комплексы могут ликвидировать угрозу со стороны НАТО в отношении нашей страны», — заключил Кнутов.

Газета Bild пишет, что страны Североатлантического альянса сильно обеспокоены возросшей за последние 30 лет угрозой ядерной войны. Особое внимание здесь стоит уделить договору о взаимном сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. «Политика Сегодня» писала, как американская сторона попыталась поставить Москве ультиматум по условиям соглашения.