11:06 15 Октября 2020Политика
Глава Киргизии ушел в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул пост главы государства, сообщит ТАСС.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул пост главы государства, сообщит ТАСС.
Политик выступил с обращением к нации.
"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — заявил Жээнбеков.
После этих слов глава Киргизии сообщил, что принял решение уйти в отставку. Добавив, что никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.
Уточняется, что в случае отставки президента страны его полномочия переходят к спикеру парламента страны.