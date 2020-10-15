Глава Киргизии ушел в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул пост главы государства, сообщит ТАСС.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинул пост главы государства, сообщит ТАСС.

Политик выступил с обращением к нации.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — заявил Жээнбеков.

После этих слов глава Киргизии сообщил, что принял решение уйти в отставку. Добавив, что никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.

Уточняется, что в случае отставки президента страны его полномочия переходят к спикеру парламента страны.