Трамп обвинил Байдена в коррупции на фоне скандала с его сыном

Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего политического оппонента в причастности к коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего политического оппонента в причастности к коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление президент США сделал на фоне скандала с сыном его оппонента, Хантером Байденом. Ранее появилась информация, которая опровергла заявления Байдена-старшего о том, что он не имеет никакого отношения к работе своего сына.

Трамп указал, что Хантер получал деньги в обмен на доступ к его отцу — вице-президенту, отвечающему за диалог с РФ и Украиной. Слова Байдена-старшего о его непричастности к бизнесу сына не нашли подтверждения, подчеркнул глава Белого дома. По его словам, более коррумпированного сотрудника администрации США, чем Джо Байден, еще не было.